ألافيس يعيد المدرب بابلو ماشين إلى الدوري الإسباني

أعلن ألافيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تعيين بابلو ماشين مدرب جيرونا وإشبيلية وإسبانيول السابق لقيادة الفريق خلفا لخوان رامون لوبيز مونييز.



وتولى مونييز قيادة ألافيس في أواخر موسم 2019-2020 وقاده للمركز 16 رغم تحقيق فوز واحد في أربع مباريات، ليبقى الفريق ضمن أندية الدرجة الأولى الإسبانية.



وعين ماشين (45 عاما) مدربا لكينغداو هوانغهاي الصيني في يوليو، لكنه لم يتمكن من السفر للصين بعد إصابة أحد أقاربه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأنهى المدرب الإسباني ارتباطه بنادي نومانسيا بالدرجة الثانية قبل الانضمام إلى جيرونا في 2014 وقاده للتأهل لدوري الأضواء بعد ثلاث سنوات، وكانت تجربته الأخيرة مع إسبانيول الذي هبط إلى الدرجة الثانية، وأقيل في ديسمبر 2019 عندما كان قابعا في المركز الأخير بالدوري.