الاتحاد الأوروبي: قيود السفر قد تتسبب بخسارة المباريات

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الأندية المشاركة في المسابقات القارية في الموسم المقبل قد تخسر مباريات إذا لم تبلغ الاتحاد بقيود السفر الهادفة، لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأوضح الاتحاد أنه سينشر قائمة بالقيود المعروفة للسفر بين الدول قبل كل مباراة. ويتعين على الأندية إبلاغ اليويفا بأي قيود إضافية غير معروفة قبل 48 ساعة على الأقل من المباراة وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى اعتبار الفريق خاسرا بنتيجة 3-0، وأتبع: إذا أخفق نادٍ في إبلاغ إدارة الاتحاد قبل يومين من المباراة بقيود لم ينشرها الاتحاد سيتحمل النادي المسؤولية وسيتم اعتباره خاسرا.



وأشار "يويفا" إلى أن النادي الذي سيواجه منافسا غير مسموح له بالسفر للبلد سيتوجب اختيار مكان محايد. وإذا فشل صاحب الضيافة في اقتراح مكان مناسب للعب سيخسر المباراة، وستطبق القواعد في الأدوار التأهيلية والملحق في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل.



وستلعب المباريات المتبقية بدوري الأبطال والدوري الأوروبي بدءا من إياب دور 16، والتي تأجلت بسبب جائحة "كوفيد-19" في مارس الماضي، في ملاعب مغلقة لدى أصحاب الضيافة، وتقام المباريات من دور الثمانية في بطولة مصغرة في البرتغال، بينما تقام منافسات الدوري الأوروبي في ألمانيا.