بريمن يرغب باستعارة لاعب يونايتد الشاب

كشف فرانك باومان، مدير الكرة بنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء، أن النادي يسعى لضم تاهيث تشونغ من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد إعارة.



وقال باومان في تصريحات نشرتها صحيفة "فيسير-كورير" إن تشونغ يتمتع بسرعة عالية ويلعب في مركز الجناح، كما أنه يمثل عنصرا مناسبا للفريق، وأضاف: سيكون من المنطقي ضم مثل هؤلاء اللاعبين من أندية بارزة.



وانضم تشونغ (20 عاماً) إلى أكاديمية مانشستر يونايتد قبل أربعة أعوام قادما من فينوورد، ويلعب في المنتخب الهولندي للشباب (تحت 21 عاما)، ونادرا ما شارك مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، وقد يحل مكان ميلوت راشيكا الذي يتوقع أن يرحل عن فيردر بريمن.