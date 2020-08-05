ريفر بليت يستغل أزمة "كورونا".. ويجدد ملعبه الأسطوري

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم أنه سيستغل فرصة إقامة المباريات بدون حضور الجمهور بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من أجل إجراء عملية تجديد لملعبه الشهير "إيل مونومنتال".

ولفت النادي إلى أنه يريد تحويل العشب إلى نظام هجين حديث، من أجل وضع حد للعديد من المشاكل الكامنة في البلاد. كما ستتم ازالة مضمار ألعاب القوى وتوسعة المدرجات في أقرب وقت ممكن، إذ سيستفيد ريفر من أن مباريات الأشهر المقبلة ستقام خلف أبواب موصدة بسبب "كوفيد-19" للقيام بأعمال التجديد وجعل الملعب أفضل ملعب في البلاد.

وسيتعين على ريفر خوض مبارياته المقبلة في كأس ليبرتادوريس على أرضه، ضد ساو باولو البرازيلي في 30 سبتمبر ولا ليغا دي كيتو الإكوادوري في 21 أكتوبر على ملعب اخر، وقد يضطر ريفر لاستئجار ملعب لخوض هاتين المباراتين كون الملعب الموجود في مجمعه غير مجهز بالشكل المناسب من أجل النقل التلفزيوني.

وأذنت وزارة الصحة في الأرجنتين الثلاثاء للفرق باستئناف التدريب اعتبارا من العاشر من أغسطس، بعد خمسة أشهر تقريبا من توقف أي نشاط رياضي.

وتم بناء الملعب عام 1938، ليكون أكبر ملعب في الأرجنتين، وقد شهد رفع قائد المنتخب الوطني السابق ماريو كيمبس رفع كأس العالم عام 1978. وقبل ذلك بعشر سنوات، حصلت فيه مأساة البوابة رقم 12 التي قتل فيها 71 شخصا اثر تدافع في نهاية كلاسيكو الأرجنتين بين ريفر بليت وخصمه بوكا جونيورز. وأدت الحادثة إلى تخفيض سعة الملعب من 76 الف متفرج إلى 63 الفا لأسباب تتعلق بالسلامة والأمان.