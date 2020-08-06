أرسنال يقترب من حسم مستقبل أوباميانغ

يقترب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من إنهاء التكهنات حول مستقبله من خلال توقيع عقد جديد مع فريقه أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، حسب ما أفادت تقارير إعلامية يوم الخميس.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية على موقعها الألكتروني الرسمي، وكذلك صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية أن أوباميانغ اقترب من اتفاق بشأن تمديد عقده الحالي مع الفريق الإنجليزي، الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

وأحرز أوباميانغ 22 هدفا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة العريقة بفارق هدف خلف جيمي فاردي، الفائز بلقب الهداف، كما أحرز هدفين في فوز أرسنال 2 - 1 على تشيلسي في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي.

ومنذ انتقاله إلى أرسنال قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في يناير 2018، سجل أوباميانغ 54 هدفا في 85 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.