زيدان: غاريث بيل لا يرغب في اللعب ضد مانشستر سيتي

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن غاريث بيل اختار عدم السفر مع فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لأنه لم يرغب في اللعب، في أحدث حلقة من الخلاف بين النادي واللاعب الويلزي.



ونادرا ما شارك بيل خلال مشوار فريق زيدان نحو لقب الدوري الإسباني عندما استؤنف الموسم بعد توقفه بسبب كوفيد-19، ولعب أساسيا في مباراة واحدة وبدا في حالة مزاجية سيئة خلال احتفالات الفريق بالانتصار.



واستبعد من تشكيلة ريال مدريد في مباراته الأخيرة بالموسم ضد ليغانيس كما غاب عن القائمة التي تواجه سيتي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال الجمعة، حيث يجب على الفريق الإسباني تعويض تأخره 2-1 من أجل التأهل لدور الثمانية.



وأبلغ زيدان مؤتمرا صحافيا يوم الخميس: ترددت العديد من الأقاويل، هناك علاقة احترام بين النادي واللاعب لكني سأقول إنه فضل عدم اللعب، الباقي بيننا وبينه، مضيفا أن بيل غاب عن التشكيلة لأسباب شخصية وليست فنية.



وقال مصدر قريب من اللاعب إن بيل لم يرغب في السفر لخوض المباراة لأنه يعتقد أنه لم يكن ليشارك فيها.



وفاز بيل (31 عاما) بأربعة ألقاب في دوري الأبطال مع ريال مدريد وأحرز أهدافا حاسمة في المباراة النهائية عامي 2014 و2018 ضد أتلتيكو مدريد وليفربول على الترتيب، لكن مسيرته المليئة بالألقاب مع ريال مدريد تبدو في طريقها لنهاية تعيسة، مع اتساع الفجوة بين المهاجم الويلزي وزيدان.



ولم يحاول زيدان، الذي عاد إلى ريال مدريد في 2019 بعد استقالته من المنصب قبل عشرة أشهر، إخفاء علاقته الفاترة باللاعب الويلزي، وقال قبل بداية الموسم العام الماضي إنه يأمل أن يرحل بيل في أسرع وقت ممكن.



وقالت تقارير إعلامية إسبانية إن بيل كان على مشارف الانضمام إلى جيانغسو سونينغ الصيني في يوليو تموز 2019 لكن ريال مدريد عرقل الصفقة في الساعة الأخيرة لأنه لم يكن سيحصل على مقابل للانتقال.