غوارديولا يحذر من "مفاجآت" زيدان

قال الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن تكتيكات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني سيكون من الصعب تحديد ملامحها عندما يلتقي فريقه مع الفريق الملكي، الجمعة، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويمتلك مانشستر سيتي الحظوظ الأوفر للتأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على الريال في مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة الإسبانية مدريد في فبراير الماضي، لكن الفريق الأبيض سيأتي إلى ملعب (الاتحاد)، وهو منتشٍ بتتويجه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، عقب احتفاظه بسجله خاليا من الهزائم في المباريات العشر التي خاضها بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت فعالياتها عقب توقفها في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد غوارديولا أن فريقه قام بدراسة منافسه، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال برصيد 13 لقبا، منذ أن استأنف الفريقان موسمهما في يونيو الماضي. ورغم ذلك، يعتقد الإسباني أن زيدان سيكون لديه بعض المفاجآت التي سيتم الكشف عنها في المباراة.

وأوضح غوارديولا : من الصعب معرفة التكتيكات. عندما تعتقد أنك تعرف، سيأتي زيدان بشيء مختلف.

وأضاف المدرب الإسباني : لقد شاهدنا جميع مباريات الريال منذ استئناف الدوري الاسباني وتحدثنا عن كيفية بدء الفريق الإسباني لمواجهته معنا، لكن ما فعلناه أكثر هو الحديث عما يمكننا القيام به.

وتوج غوارديولا بلقبين لدوري الأبطال مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، لكنه لم يتعد حاجز دور الثمانية للمسابقة القارية مع الفريق الإنجليزي.

ويرغب غوارديولا في رؤية أداء أفضل من دفاعه، للذهاب إلى ما هو أبعد في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي.

وشدد مدرب مانشستر سيتي : إذا أردنا الفوز بهذه البطولة، يتعين علينا أن نكون أفضل في هذا الجانب، إنه أكثر من مجرد استقبال للأهداف، إنها الطريقة التي نستقبل خلالها الأهداف. نحن ندرك ذلك، تحدثنا عن الأمر في السنوات الماضية.

ويفتقد مانشستر سيتي خدمات مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في المباراة، حيث يواصل التعافي من جراحة الركبة، التي خضع لها مؤخرا، وقال غوارديولا إنه يتحسن.

ومن المقرر أن تخوض الفرق المتأهلة لدور الثمانية مواجهات فاصلة في العاصمة البرتغالية لشبونة، بدلا من اللعب مباراتي ذهاب وعودة، كما كان مقررا من قبل، نتيجة لأزمة جائحة فيروس كورونا، حيث تنطلق مباريات دور الثمانية في 12 أغسطس الحالي.