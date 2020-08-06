قائد توتنهام السابق ينضم للجهاز الفني مع مورينيو

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن تعيين قائده السابق ليدلي كينغ كمساعد في الجهاز الفني للفريق الأول.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، يوم الخميس، أن كينغ سينضم إلى الجهاز الفني للفريق الأول ليعمل إلى جانب المدربين والمحللين واللاعبين في مركز التدريبات وكذلك في أيام المباريات.

وأضاف الموقع الرسمي أن كينغ سيتولى دور في أكاديمية النادي بحيث يدعم لاعبيها الشباب في مشوارهم للعب في الفريق الأول.

من جانبه، قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق: يسعدني للغاية أن أرحب بكينغ في الفريق الأول في الوقت الذي نواصل فيه استعداداتنا للموسم الجديد.

أضاف: كينغ لديه صلة كبيرة بهذا النادي والجماهير تقدر ما أنجزه للفريق داخل الملعب وخارجه.

وكان كينغ لعب لتوتنهام في الفترة ما بين عامي 1999 و2012، حيث حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة عام 2008.

كان توتنهام أنهى الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 59 نقطة، وهو المركز الذي يلعب صاحبه في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2020 - 2021.