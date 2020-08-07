تقليص العطلة الشتوية لأندية الدوري الألماني

سينطلق الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في 18 سبتمبر المقبل بمواجهة بين البطل بايرن ميونيخ وشالكه في حين ستستمر العطلة الشتوية للبطولة 11 يوما فقط في إطار سعي القائمين على البطولة لتنظيم الأوضاع في ظل استمرار تأثير الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد.



وقالت رابطة الدوري الألماني، يوم الجمعة، إن بايرن ميونيخ سيواجه شالكه في مباراة افتتاح الموسم لكن إذا تأهل الفريق البافاري لنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في 23 أغسطس الجاري فإنه سيمنح بضعة أيام إضافية للراحة والاستعداد.



وسيبدأ بروسيا دورتموند الموسم بمواجهة مع بروسيا مونشنغلادباخ، وستكون العطلة الشتوية للبطولة أقصر من المعتاد إذ ستبدأ العطلة في 21 ديسمبر كانون الأول وتنتهي في الثاني من يناير لتتناسب مع التزامات المنتخب الوطني للبلاد وبرنامج بطولتي الأندية الأوروبية، وفي الماضي كانت العطلة الشتوية للدوري الألماني تستمر لمدة تصل إلى ستة أسابيع.



وتوقفت مباريات الدوري الألماني لمدة شهرين في الموسم الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 قبل استئنافها في مايو أيار وانتهاء الموسم في يونيو.



وستقام مباراة كأس السوبر الألمانية بين بايرن ميونيخ صاحب الثنائية وبروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري في 30 سبتمبر المقبل.



وتعمل رابطة الدوري للتوصل إلى ترتيبات تسمح بحضور عدد محدود من الجمهور عند انطلاق الموسم الجديد، ومنعت الحكومة الألمانية الحضور الجماهيري في جميع الأحداث.