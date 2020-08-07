رقم قياسي جديد لأكبر لاعب في العالم بعمر الـ 53

أصبح الياباني كازويوشي ميورا، أكبر لاعب يشارك في مباراة ببطولة احترافية، بعدما لعب مع فريقه يوكوهاما إف سي في كأس اليابان، بعمر الـ 53 عاما.

وُلد النجم الياباني عام 1967، وبدأ مسيرته عام 1982 ويدخل الآن موسمه الخامس والثلاثين كمحترف، وقع ميورا عقدًا جديدًا في يوكوهاما في يناير لإطالة مسيرته في الملاعب.

وبشكل لا يصدق، بدأ المهاجم المخضرم مباراة الكأس، يوم الأربعاء، ضد فريق ساغان توسو، النادي السابق لفرناندو توريس، وتواجد ميورا لأكثر من ساعة بقليل في اللقاء قبل أن يتم استبداله، وكانت النتيجة سلبية، قبل أن يحرز يوكوهاما هدفا في اللحظات الأخيرة، حيث سجل يوغي سينوما في الدقيقة 91 من دور المجموعات لبطولة الكأس.

وبدأ "الملك كازو" كما يطلق عليه، مشواره مع نادي أتلتيكو يوفنتوس في البرازيل عام 1982، ثم انتقل إلى سانتوس البرازيلي في عام 1986، وخاض 89 مباراة دولية مع المنتخب الياباني وسجل 55 هدفا.

ولعب ميورا آخر مرة مع منتخب اليابان عام 2000، قبل 20 عامًا، لكنه خاض ست مباريات دولية مع منتخب بلاده لكرة الصالات عام 2012، وكان المهاجم في يوكوهاما منذ 15 عامًا .

وذكرت صحيفة "ذا صن" في تقرير لها أن ميورا ولد في عام 1967، عندما كانت إنجلترا بطلة العالم أنذاك، وكان ليندون جونسون رئيسًا للولايات المتحدة.

وخلال مسيرته التي استمرت 35 عامًا، سجل ميورا 221 هدفًا في 754 مباراة مع الأندية.

ويحمل ميورا عدة أرقام قياسية لكونه أقدم لاعب كرة قدم، وأقدم هداف في بطولات دوري المحترفين في جميع أنحاء العالم.