ريغيلون يثني على تأهل إشبيلية في الدوري الأوروبي

أثنى سيرخيو ريغيلون لاعب فريق أشبيلية الإسباني على تأهل فريقه لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على روما الإيطالي يوم الخميس في مباراتهما بدور الستة عشر للمسابقة القارية التي جرت بألمانيا.

كان مقررا أن تجرى مواجهة الفريقين في مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تعليق فعاليات البطولة بأكملها، ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامتها في ملعب محايد ومن مباراة واحدة فاصلة، بدلا من إقامتها من مباراتي ذهاب وعودة على ملعبي الفريقين، كما كان مقرر لها بسبب ضيق الوقت.

وقال ريغيلون، الذي أحرز الهدف الأول للفريق الأندلسي، في تصريحات صحافية عقب المباراة: لقد قدمنا مباراة متكاملة من جميع النواحي، سواء من ناحية الهجوم أو الدفاع.

وأضاف ريغيلون: يتعين علينا الآن أن نتعافى بشكل جيد لأن لدينا نهائيا آخر في غضون أربعة أيام. يمكن للجميع أن يفخروا بهذا الفريق، الذي يقدم كل شيء هناك على أرض الملعب.

وأكد لاعب الفريق الإسباني: مع وجود مجموعة كبيرة من الفتيان والأشخاص العظماء مثلما لدينا هنا، يمكننا قطع شوط طويل. آمل أن أفوز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية. كل واحد منا يحلم بتحقيق البطولة.

وضرب إشبيلية، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد خمسة ألقاب، موعدا في دور الثمانية مع وولفرهامبتون الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم.

وكان وولفرهامبتون بلغ دور الثمانية عقب اجتيازه عقبة أولمبياكوس اليوناني، بعدما تغلب عليه 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الستة عشر.