الاتحاد يصطدم بالأهلي في رحلة الهروب من القاع

تتجه الأنظار يوم الأحد صوب ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، والذي سيحتضن قمة ملتهبة تجمع قطبي جدة الاتحاد وغريمه التقليدي الأهلي في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستفتتح بثلاثة لقاءات إذ يلعب الاتفاق أمام ضيفه الفيحاء ويحل الفيصلي ضيفاً ثقيلاً على ضمك ويلتقي الرائد أمام مضيفه الوحدة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" سيكون قطبا جدة الاتحاد وجاره الأهلي على موعدٍ مع قمة ملتهبة بطموحاتٍ مختلفة.

ويدخل الاتحاد المباراة بظروفٍ صعبة للغاية حيث سيكون مطالباً بالفوز إذا ما أراد الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلازمه منذ الموسم الماضي.

ولم يتغير حال الاتحاد كثيراً بعد فترة التوقف، إذ بدأ مشواره بخسارةٍ من أبها وضعته في موقف حرج لاسيما أنه كان سيبتعد في حال فوزه عقب خسارة منافسه الحزم.

ويأمل البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد في أن ينقذ فريقه من شبح الهبوط وإيقاف هيمنة غريمه التقليدي الأهلي الذي اعتاد على حسم الديربي في السنوات الأخيرة.

وسيكون بإمكان البرازيلي كاريلي أن يستعين بمهاجمه فهد المولد أساسياً إذ شارك في الشوط الثاني بمباراة أبها السابقة بعد إيقاف استمر لمدة عام كامل بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز 13 برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الفتح صاحب المركز 14.

وفي المقابل يتطلع الأهلي لمواصلة تفوقه أمام غريمه التقليدي والمحافظة على المركز الثالث الذي استعاده في المرحلة الماضية بفوزه الصعب أمام ضيفه الحزم.

وقدّم الأهلي أداءً جيداً أمام الحزم بعد تقدمه بهدفين نظيفين إلا أن الضيوف نجحوا بتسجيل هدفي التعادل لينجح أصحاب الأرض في كسب المواجهة في الدقائق الأخيرة.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 45 نقطة وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني ونقطة عن الوحدة صاحب المركز الرابع.

الاتفاق والفيحاء

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يسعى الاتفاق لمواصلة انتصاراته وتحسين مركزه عقب فوزه في آخر مباراتين أمام الشباب والعدالة حينما يستضيف نظيره الفيحاء.

ويدخل الاتفاق المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 32 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الرابع.

وفي المقابل يبحث الفيحاء عن 3 نقاط تبعده عن شبح الهبوط والذي اقترب منه عقب خسارته من أمام الفتح في المرحلة السابقة، ليصبح الفارق بينه وبين المركز 14 وهو أحد مراكز الهبوط إلى 5 نقاط.



الوحدة والرائد

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى الرائد إلى تعميق جراح مضيفه الوحدة، وإبقاء حظوظه قائمة في الحصول على أحد المراكز المؤهلة لدوري ابطال آسيا.

وواصل الرائد تقديم أدائه المميز عقب فوزه أمام ضيفه ضمك بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، متقدماً إلى المركز السادس وبفارق 4 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الرابع.

ضمك والفيصلي

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث ضمك عن 3 نقاط ستبقي حظوظه قائمة في البقاظ حينما يستضيف الفيصلي.

واقترب ضمك من العودة لدوري الدرجة الأولى عقب خسارته من أمام الرائد بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة، ليتجمد رصيده عند النقطة 18 ليبقى في المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يتطلع الفيصلي إلى مواصلة انتصاراته تضييق الخناق على أهلي جدة والوحدة صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وحقق الفيصلي فوزاً ثميناً في المرحلة السابقة أمام التعاون 2-1 ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ليتقدم الى المركز الخامس وبفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز الرابع ونقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث.