رونالدينيو يقترب من إنهاء معاناته في باراغواي

قطع رونالدينيو الفائز من قبل بكأس العالم لكرة القدم خطوة أخرى نحو إنهاء معاناته في باراغواي يوم الجمعة عندما قال مدعون إنهم لن يعارضوا التعليق المشروط للقضية، وهو أمر من شأنه أن يتيح له العودة للبرازيل.



واعتقل رونالدينيو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين في السادس من مارس برفقة شقيقه ومدير أعماله روبرتو أسيس بعد أن حاولا دخول باراغواي بجوازات سفر مزيفة، وأمضى الاثنان 32 يوما في السجن قبل حصولهما على إفراج مشروط في السابع من أبريل بعد دفع كفالة قدرها 1.6 مليون دولار، ومنذ ذلك الوقت كان رونالدينيو، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان وفلامنغو السابق والذي أكمل 40 عاما وهو في السجن، قيد الإقامة الجبرية في فندق في باراغواي لمدة أربعة أشهر.



ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز" يوم الجمعة، قال ممثلو الادعاء في القضية إنهم لم يعثروا على أدلة لإثبات أن رونالدو دي أسيس موريرا اشترك بشكل مباشر في الحصول على الوثائق المزيفة، وأوصوا بالإفراج عن رونالدينيو بعد دفع غرامة قدرها 90 ألف دولار وتحديد مسكن له في البرازيل. ويجب عليه أيضا تقديم نفسه أمام السلطات البرازيلية كل ثلاثة أشهر.



وطلب المدعون معاقبة شقيقه روبرتو بالحبس لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 110 آلاف دولار لكنهم وافقوا على السماح له بمغادرة باراغواي، وقال ممثلو الإدعاء إن بينما كان رونالدينيو لا يدرك أنه يستخدم جواز سفر مزيفا، فإن شقيقه روبرتو كان يعلم.



ودفع رونالدينيو وشقيقه ببرائتهما وأكد محاميهما دائما أن احتجازهما كان تعسفيا ومهينا وغير قانوني، ومن المتوقع أن يحدد القاضي موعدا للجلسة الأسبوع المقبل.