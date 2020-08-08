غوارديولا: طريق "الأبطال" يمر عبر ريال مدريد

أبدى بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ريال مدريد الإسباني مساء الجمعة والتأهل على حسابه إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب مانشستر سيتي على ريال مدريد 2- 1 في إياب دور الستة عشر، ليتأهل إلى دور الثمانية فائزا بنتيجة إجمالية 4 - 2.

وقال غوارديولا عقب المباراة: إنها مجرد خطوة، وإذا اعتقدنا أن هذا يكفي، فسنظهر وكأننا فريق صغير. إذا أردت التتويج فيجب عليك الفوز على الفرق الكبيرة.



وعن مواجهة ليون الفرنسي في دور الثمانية يوم السبت المقبل، قال غوارديولا: تحدثت مع قسم مراقبة اللاعبين بشأن ليون ونصحوني بأن أكون متأهبا. أمامنا ثمانية أيام للاستعداد قبل المواجهة. سنستمتع بهذا الفوز ثم نبدأ التفكير في مباراة ليون.