رئيس ريال مدريد السابق ينصح بإعارة بيل

أكد رامون كالديرون الرئيس الأسبق لريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن النادي ربما يعير جناحه الويلزي المخضرم غاريث بيل ويتحمل جزءا من راتبه من أجل تخفيف حدة الخلافات بين النادي واللاعب.

ونادرا ما شارك بيل (31 عاماً) مع فريقه في مراحل حسم اللقب المحلي بعد استئناف مباريات البطولة بعد توقفها بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا ولم يكن وجوده بارزا خلال الاحتفال باللقب أيضا، وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن بيل طلب عدم السفر مع الفريق لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي الجمعة الماضي لأنه لم يكن يريد اللعب.

وحسب التقارير فإن راتب بيل الأسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عن كالديرون قوله: هذا أمر محزن للغاية. من المؤسف رؤية لاعب مثله في المدرجات، مهاراته ومواهبه لا تزال موجودة. لا يزال لاعبا جيدا يمكنه الأداء على مستوى كبير في صفوف أي فريق.

وأضاف الرئيس الأسبق للنادي العاصمي: أعتقد أنه سيتعين عليهم التوصل إلى حل لمشكلته من أجل صالح الطرفين. إن لم يكن يريد تخفيض راتبه وهو أمر يمكن تفهمه فعليهم البحث عن سبيل آخر، المدرب لا يعتمد عليه. وإذا كان زيدان سيستمر مع ريال وهو أمر مؤكد حسب اعتقادي فلابد لبيل البحث عن مخرج. لن أندهش إذا أعير إلى فريق آخر وتحمل النادي جزءا من راتبه.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية إن بيل كان على مشارف الانضمام إلى جيانغسو سونينغ الصيني في يوليو 2019 لكن ريال مدريد عرقل الصفقة في الساعة الأخيرة لأنه لم يكن سيحصل على مقابل للانتقال.

وفي وقت سابق استبعد جوناثان بارنيت وكيل أعمال بيل إمكانية إعارة اللاعب عندما قال في الشهر الماضي إن بيل الذي ينتهي عقده بعد عامين لن يذهب إلى أي مكان.