ليل الفرنسي يتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد

أعلن نادي ليل المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد، تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب أنخيل غوميز بعقد لمدة خمسة أعوام بعد مغادرته مانشستر يونايتد.

وقال ليل في بيان رسمي، إنه أعار لاعب الوسط المهاجم على الفور إلى نادي بوافيشتا البرتغالي ليلعب له في الموسم المقبل.

وبدأ غوميز (19 عاماً) مسيرته في صفوف يونايتد عندما كان في الخامسة من عمره وظهر لأول مرة في الفريق الأول وعمره 16 عاما في مايو 2017 وأصبح بذلك أصغر لاعب سنا يمثل يونايتد منذ دنكان إدواردز في 1953.

وترك غوميز النادي الانجليزي في أول يوليو الماضي بعد انتهاء عقده ورفضه التوقيع على عقد جديد.