أتلتيكو مدريد يعلن استئناف تدريباته بعد النتائج السلبية

قال أتلتيكو مدريد في بيان إنه سيستأنف في وقت لاحق من يوم الاثنين آخر جولة من تدريباته قبل السفر إلى لشبونة للمشاركة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن جاءت نتائج بقية أفراد الفريق سلبية.



وتأجلت الجولة الصباحية من تدريبات النادي وعلقت خططه للسفر إلى عاصمة البرتغال في وقت لاحق من اليوم بعد ظهور نتيجتين سلبيتين في صفوف لاعبيه يوم الأحد.



وقال الفريق الذي يدربه دييغو سيميوني إنه سيسافر جوا إلى لشبونة الثلاثاء بدون المهاجم أنخيل كوريا والمدافع المصاب شيمه فرساليكو الخاضعين لعزل ذاتي في المنزل بعد ثبوت الإصابة

بالفيروس رغم عدم ظهور الأعراض عليهما.



ومن المقرر أن يلتقي أتلتيكو مدريد مع رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني الخميس المقبل في لشبونة.



ولم تسجل أي إصابات بالعدوى في صفوف أتلتيكو مدريد عند استئناف مباريات الدوري الإسباني الأول في يونيو الماضي بعد توقف بسبب العدوى استمر لنحو ثلاثة أشهر. وأقيمت بقية جولات موسم الدوري دون أي حوادث كبرى.



وظهرت عدة حالات عدوى بالفيروس في صفوف نادي فوينلابرادا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني في الشهر الماضي في حين استمر تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس في انجاء البلاد وأعلنت وزارة الصحة المحلية عن إصابة 1895 شخصا بالعدوى الجمعة الماضي.