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سانشو في معسكر دورتموند وسط أخبار انتقاله إلى يونايتد

المصدر: دورتموند - د ب أ
دورتموند حدد 120 مليون يورو للتنازل عن خدمات اللاعب الإنجليزي
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سافر جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الذي تردد أنه قريب من الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي مع فريقه للمشاركة في معسكر تدريبي في سويسرا يمتد حتى 17 من الشهر الجاري استعدادا للموسم الجديد، في الوقت الذي سيغيب فيه كل من ماركو ريوس ومارسيل شميلزر عن المعسكر.

وذكرت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع سانشو، لكنه يجد صعوبة في توفير مبلغ 120 مليون يورو وهو المقابل الذي طلبه الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني للاستغناء عن خدمات اللاعب، ولكن مع فتح فترة الانتقالات الصيفية حتى أوائل أكتوبر المقبل، بسبب التوقف الناجم عن أزمة انتشار فيروس كورونا، سيكون هناك متسع من الوقت لإنجاز الأعمال.

وسيبقى كل من ريوس وشميلزر، الغائبان عن صفوف الفريق منذ فترة طويلة، في دورتموند لمواصلة عملية التأهيل، رغم سفر كل من ماتس هاملز ومحمود داوود إلى سويسرا رغم تعرضهما للإصابة مؤخرا.

كلمات دالّة

#مانشستر يونايتد, #دورتموند, #شانشو

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