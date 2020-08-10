كورونا يلغي تدريبات أتلتيكو مدريد

كشف متحدث باسم أتلتيكو مدريد أن النادي الإسباني ألغى آخر جولة من تدريباته قبل السفر إلى لشبونة للمشاركة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد ظهور حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في صفوفه.

وكان من المقرر أن يسافر أتلتيكو إلى عاصمة البرتغال يوم الاثنين لكن المتحدث قال إن جميع الخطط علقت حتى ورود نتائج آخر جولة من الفحوص التي خضع لها لاعبو الفريق والطاقم التدريبي، قبل أن يلتقي مع رازن لايبزيغ الألماني الخميس المقبل في لشبونة.

وقال النادي يوم الأحد أن نتيجة هذين الشخصين جاءت إيجابية بعد خضوعهما للفحص يوم السبت، ولم يكشف النادي عن اسم المصابين، فيما قالت وسائل إعلام إسبانية إن النتيجتين الإيجابيتين هما للاعبين من الفريق.

ولم تسجل أي إصابات بالعدوى في صفوف أتلتيكو مدريد عند استئناف مباريات الدوري الإسباني الأول في يونيو الماضي بعد توقف بسبب العدوى استمر لنحو ثلاثة أشهر. وأقيمت بقية جولات موسم الدوري دون أي حوادث كبرى.

وظهرت عدة حالات عدوى بالفيروس في صفوف نادي فوينلابرادا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني في الشهر الماضي في حين استمر تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد وأعلنت وزارة الصحة المحلية عن إصابة 1895 شخصا بالعدوى الجمعة الماضي.