ماتيوس يرشح بايرن لتجاوز برشلونة.. والفوز بدوري الأبطال

توقع لوثر ماتيوس نجم كرة القدم الألماني السابق، أن يتجاوز ناديه السابق بايرن ميونخ خصمه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والفوز بالبطولة التي ستقام على شكل دورة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الشهر الحالي.

وقال ماتيوس في مقاله بشبكة "سكاي سبورتس": أحاول حقا إيجاد إبرة في كومة القش عند تحليل الفرق والأندية واللاعبين. ولكن لا يوجد حاليا أي شيء في بايرن ميونخ. لا في الملعب ولا بجواره.

وأوضح ماتيوس أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن هو انعكاس لهذا الفريق ومهمته العظيمة لإحراز الثلاثية "الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا" مع فريقه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الألماني. ليفاندوفسكي ليس فقط أفضل لاعب في العالم الآن. ولكن شخصيته وإرادته وكاريزما الانتصارات التي يتمتع بها والتركيز على الهدف الكبير لا مثيل لهم في أي لاعب آخر.

ويلتقي بايرن، الذي توج هذا الموسم بلقبي دوري وكأس ألمانيا ، فريق برشلونة الإسباني يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية لدوري الأبطال ، وتشهد المباراة مواجهة مثيرة بين ليفاندوفسكي والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وما زال ميسي قادرا على التفوق على أي دفاع في العالم من خلال إمكانياته العالية. وقال ماتيوس: ولكن في النهاية، يتعلق الأمر بأداء الفريق والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف الكبيرة. وهناك الكثير من القصور في برشلونة في هذا الأمر، أرى أيضا أن بايرن يمتلك أفضلية واضحة على برشلونة.

ويرى ماتيوس أن بايرن سيعبر عقبة برشلونة ويلتقي في المربع الذهبي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني الأسبق لبرشلونة وبايرن، وأضاف:حتى في هذه المواجهة المحتملة بالمربع الذهبي، سيكون لبايرن الأفضلية وأتوقع تأهله للنهائي.