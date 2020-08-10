وزير الصحة الألماني يستبعد إمكانية عودة الجماهير إلى الملاعب

أكد وزير الصحة الألماني ينز شبان يوم الاثنين، أنه لا يمكنه أن يتخيل إمكانية عودة الجماهير للملاعب في سبتمبر المقبل خلال مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وقال شبان عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد محادثات مع وزراء الصحة في الولايات الفيدرالية الـ16 لألمانيا: الآلاف من المشجعين في الملاعب، هذا لا يتوافق مع المعدل الحالي للعدوى.

وأضاف: نشعر بأنه يتوجب علينا أن نتحلى باليقظة، في الوضع الراهن فإن وجود الجماهير في المدرجات سيكون إشارة خاطئة.

وأجرى وزراء الصحة في الولايات الألمانية مؤتمرا عبر الهاتف في هذا الصدد يوم الاثنين، وقالت مصادر مقربة إنه تم الاتفاق على أن عودة الجماهير لملاعب كرة القدم لا تمثل أولوية في هذه المرحلة من أزمة فيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي وافقت رابطة الدوري الألماني على معايير مبدئية لعودة الجماهير بتذاكر مخصصة دون السماح بالوقوف في المدرجات أو حضور جماهير الفرق الزائرة أو تناول المشروبات الكحولية.