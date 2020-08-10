"يويفا": مباراة أتلتيكو ولايبزيغ ستقام في موعدها

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه لا يرى مبررا لتأجيل المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني يوم الخميس المقبل في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم الإعلان عن إصابة شخصين ببعثة فريق أتلتيكو بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشف "يويفا" لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" يوم الاثنين: المباراة ستقام في موعدها المقرر. مؤكدا التزام الفرق بالبروتوكول الطبي للاتحاد.

وأعلن نادي اتلتيكو مدريد، يوم الأحد، عن حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بعثة الفريق، لكن لم يجر الكشف عن هوية المصابين، بينما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المصابين من بين لاعبي الفريق.

واضطرت بعثة أتلتيكو مدريد، التي تضم 93 شخصا، لتأجيل سفرها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة التي تحتضن منافسات البطولة المصغرة التي تحسم الأدوار الأخيرة من دوري الأبطال.