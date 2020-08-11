توخيل يعلن جاهزية مبابي لمواجهة أتالانتا

قال توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إن كيليان مبابي من الممكن أن يشارك مع الفريق في مباراته أمام أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء في دور الثماني بدوري أبطال أوروبا، في مدينة لشبونة البرتغالية.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الثلاثاء : إذا تدرب بشكل جيد، ولم يحدث أي شيء استثنائي سيكون جزءا من الفريق.

وأصيب النجم الفرنسي بإصابة في الكاحل في المباراة النهائية بكأس فرنسا أمام سانت إتيان، وكان من المتوقع في البداية أن يغيب عن البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا التي تقام في لشبونة.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان سيبدأ المباراة التي تقام على ملعب دا لوز أو سيشارك كبديل، إذا كان الفريق في حاجة لجهوده.

وإذا لم يبدأ مبابي المباراة سيضع هذا ضغوط أكبر على نيمار ولكن توخيل قال إن النجم البرازيلي لاعب يحب اللعب تحت ضغط ويمكنه التعامل معه.

ولعب باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا ونهائي كأس الرابطة قبل اسبوع، وهما أول مباراتين للفريق منذ منتصف مارس عندما توقف الدوري الفرنسي في البداية قبل أن يتم التخلي عنه بسبب فيروس كورونا.

وقال توخيل :إنه وضع استثنائي بالنسبة لنا. كان من المهم أن نفوز بالنهائيين.

ووصل الفريق إلى لشبونة في وقت سابق من يوم الثلاثاء بعد أن قضى عدة أيام يتدرب في ساحل الجارف البرتغالي، وحذر توخيل من أن الفريق قد يحتاج لمجهود كبير للتغلب على أتالانتا الذي قدم مباريات جيدة في الدوري الإيطالي وفي أوروبا هذا الموسم.

وقال توخيل :أتالانتا لديه أسلوب فريد. إنهم يغطون بطول الملعب ويهاجمون. من الصعب مواجهتهم. ستكون مباراة تكتيكية.

وأضاف :سيتعين على اللاعبين أن يعملون بكد ويتحملون. يمكننا الفوز ولكن هذا سيكون صعبا للغاية.