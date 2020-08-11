سولشاير يتطلع إلى كسر عقدة "نصف النهائي"

يأمل أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن ينجح فريقه في ثالث محاولة لاجتياز الدور قبل النهائي هذا الموسم بعدما فاز بهدف دون رد بعد وقت إضافي على كوبنهاغن الدنماركي في دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين.



ولم يتمكن يونايتد من التفوق على الفريق الخصم في 90 دقيقة وحصل على ركلة الجزاء رقم 21 له بالموسم، ونفذها برونو فرنانديز بنجاح في الدقيقة 95، ليصبح على موعد في قبل النهائي مع الفائز من مباراة يوم الثلاثاء بين وولفرهامبتون وإشبيلية.



ويتمني النرويجي سولشاير، الذي يتطلع لحصد لقبه الأول كمدرب مع يونايتد، ألا يتكرر في كولون يوم الأحد المقبل ما حدث هذا الموسم عندما خسر في قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، وفي الدور ذاته بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.



وقال سولشاير: نحتاج إلى أن نكون حاسمين بشكل أكبر في المباريات الإقصائية. أنا سعيد بالوصول إلى قبل نهائي آخر وسيتعلق التحدي المقبل بالمضي خطوة إضافية إلى الأمام وبعد ذلك سنأمل في الفوز بالنهائي كذلك، لقد عملنا بجدية على مدار الموسم، ورغم أننا لا نتحلى بنفس اللياقة التي كنا عليها، فإن الجانب الذهني يكون حاسما.



لكن في الواقع فإن أداء يونايتد لن يعطي سولشاير الكثير من الأمل في الظهور في النهائي، رغم أنه صنع العديد من الفرص، لكنه عانى كثيرا في هز شباك الفريق الدنماركي وواجه صعوبات بدنية كبيرة.



وأتبع سولشاير: نحن نحاول تحقيق أفضل شيء ممكن في ظل الموقف الصعب المتعلق بالطقس الحار والرطوبة العالية، لدينا ستة أيام للاستعداد، لم نملك الكثير من المرات التي نحصل فيها على ستة أيام للاستعداد لأية مباراة.