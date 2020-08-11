ليفربول يضم كوستاس بعقد طويل الأمد

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين عن إبرام أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية عبر ضم المدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس من صفوف أولمبياكوس بعقد طويل الآمد.

وشارك المدافع البالغ من العمر "24 عاما" في ثلاث مباريات مع المنتخب اليوناني وسجل 86 مشاركة مع أولمبياكوس وساهم في تتويج الفريق بلقب الموسم المنقضي من الدوري اليوناني.

وقال كوستاس لمحطة تليفزيون ليفربول " سعيد للغاية، فخور للغاية بالقدوم إلى هنا، بالنسبة لي هو أكبر فريق في العالم، إنه لشرف أن أتواجد هنا وسأبذل كل ما بوسعي.

ويعتبر كوستاس بديلا لأندي روبرتسون في مركز الظهير الأيسر ، وأكد المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب أنه تابع كوستاس منذ فترة طويلة.

وأوضح كلوب : إنه لاعب جيد للغاية ولديه نزعة الفوز والمنافسة وتعجبني حقا طريقة تفكيره، إنه يلائم تماما الحالة المزاجية والرغبة الموجودة بغرفة خلع الملابس بالفعل.