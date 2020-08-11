هوملز: سانشو لاعب يصنع الفارق.. استمراره مهم

يتمنى ماتس هوملز، مدافع بوروسيا دورتموند، أن يعمل استمرار جادون سانشو ضمن صفوف الفريق على تحقيق المزيد من التفوق والتألق في الموسم المقبل من الدوري الألماني لكرة القدم.



وكان بوروسيا دورتموند قد حدد مهلة لحسم محادثات مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشأن التعاقد مع سانشو، وقد انتهت المهلة يوم الاثنين دون التوصل إلى اتفاق، وأعلن دورتموند أن سانشو (20 عاماً) سيستمر ضمن صفوف الفريق، علما أن تقارير إعلامية تشير إلى أن مانشستر يونايتد سيواصل محاولاته.



وقال هوميلز خلال المعسكر التدريبي لدورتموند، المقام في سويسرا، استعدادا للموسم الجديد : هذه فرضة رائعة بالنسبة لنا كي نصبح أفضل، وكي نتقدم خطوة جديدة إلى الأمام. وهذا يجب أن يكون هدفنا في الموسم المقبل. لدي شعور بأننا يمكننا تقديم ما هو أكثر بكثير.



وأضاف في حديثه عن سانشو: يمكن أن يكون اللاعب الذي يحدث الفارق. لديه إمكانيات غير محدودة. وسأكون سعيدا للغاية إذا أراد أن يستعرض هذه القدرات معنا لعام آخر أو أكثر.

وذكرت تقارير أن بوروسيا دورتموند، الذي أحرز المركز الثاني خلف بايرن ميونخ في الموسم الماضي للدوري الألماني، يرغب في الحصول على 120 مليون يورو نظير الاستغناء عن سانشو.