أتلتيكو مدريد يواجه لايبزيغ بحثاً عن اللقب المفقود

يسعى أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني لمواصلة مشوارهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حينما يتواجهان في ربع النهائي يوم الخميس في لشبونة، في أول اختبار قاري لهما بعد استئناف النشاط إثر توقف دام لأكثر من خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.



وجراء تفشي "كوفيد-19"، أجرى الاتحاد القاري للعبة "يويفا" تعديلاً على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث تقام أدوارها النهائية في البرتغال خلف أبواب موصدة، وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب.



وشهد الأسبوع الماضي تخوفاً من إمكانية إقامة المباراة بعد الكشف عن إصابة لاعبين في صفوف أتلتيكو بفيروس "كوفيد-19"، وهما الظهير الكرواتي شيمي فرساليكو والجناح الأرجنتيني أنخل كوريا، ليؤكد بعدها الاتحاد القاري أن المباراة ستلعب في موعدها المحدد.



وأجرى الفريق المدريدي الأحد فحوصات جديدة للاعبيه وجهازه الفني للكشف عن الفيروس فجاءت كلها سلبية خضع لاعبو الفريق وأفراد الجهاز الفني لفحوص جديدة مساء الأحد وجاءت جميع النتائج سلبية.



وينص بروتوكول "يويفا" على وجوب أن تخضع جميع الأندية لفحوص قبل 10 إلى 14 يوما من مباراتها الأولى في البرتغال، إضافة إلى جولة أخرى من الفحوص قبل مغادرة البلاد.

ويخضع اللاعبون والمدربون والمسؤولون لفحوص كذلك عشية كل مباراة على أن يتكرر الأمر حتى نهاية البطولة.



وكان فريق العاصمة الإسبانية أقصى ليفربول حامل اللقب بعد الفوز عليه 1-صفر ذهابا و3-2 إيابا قبل التعليق، في حين تجاوز لايبزيغ الوصيف توتنهام الإنجليزي بعد الفوز عليه 1-صفر و 3-صفر.



وما يجمع الفريقان أنهما حلا في المركز الثالث في بطولتيهما المحليتين. وخاض أتلتيكو 11 مباراة في الدوري المحلي الذي أنهاه بفارق 17 نقطة عن ريال مدريد الفائز باللقب، دون أن يتعرض لأي خسارة، إذ فاز في سبع مباريات وتعادل أربع مرات، فيما كان الفارق بين لايبزيغ وبايرن ميونخ بطل البوندسليغا 16 نقطة.



وسيكون لايبزيغ أمام فرصة تحقيق إنجاز تاريخي من خلال بلوغه الدور نصف النهائي للمرة الأولى، في حين يطمح أتلتيكو إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يمني نفسه بالظفر باللقب بعد أن حل وصيفا ثلاث مرات (1973-1974 و2013-2014 و2015-2016).



ويتسم فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بالصلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية، لاسيما عن طريق الثنائي ألفارو موراتا ودييغو كوستا. في المقابل سيكون الاعتماد على الدنماركي يوسف بولسن في تشكيلة يوليان ناغلسمان مدرب لايبزيغ.



ويفتقد الفريق الألماني إلى هدافه تيمو فيرنر المنتقل إلى تشلسي الإنجليزي وصاحب أربعة أهداف في دوري الأبطال، و28 هدفا في البوندسليغا الموسم المنصرم.



وأعرب بولسن العائد بعد شفائه من إصابة في الكاحل عن استعداده الكامل لقيادة فريقه إلى نصف النهائي وأن يكون خير بديل لفيرنر، وقال: نحن نعلم أنه لا يمكن استبدال تيمو. لكنني أعرف أيضا أن المدرب لديه الكثير من الأفكار حول كيفية التعامل مع هذا الأمر وأن نكون على الأقل فعالين في لشبونة كما كنا في مبارياتنا السابقة في دوري أبطال أوروبا.