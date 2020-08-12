الدوري الأوروبي: إشبيلية يتأهل لمواجهة مانشستر يونايتد

المصدر: دويسبورغ - د ب أ

تأهل فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه على وولفرهامبتون الإنجليزي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة.

ويدين إشبيلية بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوكاس أوكامبوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88، وأهدر راؤول خيمينز لاعب وولفرهامبتون ركلة جزاء في الدقيقة 13.

ويلتقي إشبيلية مع مانشستر يونايتد في مباراة الدور قبل النهائي بالبطولة التي تقام يوم الأحد المقبل.

وتأهل إشبيلية لهذا الدور بعد تغلبه على روما 2 - صفر في دور الستة عشر، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي إقامة هذه المباراة من دور واحد بدلا من لعب مباراتي ذهاب وإياب بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

فيما تأهل وولفرهامبتون لهذا الدور بفوزه على أولمبياكوس اليوناني 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الستة عشر.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إقامة بطولة مصغرة بداية من دور الثمانية للدوري الأوروبي، ومنح حق استضافتها لمنطقة راين رور غرب ألمانيا.