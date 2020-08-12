برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي يوم الأربعاء، أن أحد لاعبيه أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد ظهور نتيجة فحصه الايجابية عقب انضمامه للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وقال برشلونة إن اللاعب عزل نفسه بالمنزل ولم تظهر عليه أعراض، مضيفا أنه لم يكن على تواصل بأي لاعب بالتشكيلة المتجهة إلى لشبونة لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ماريانو دياز لاعب ريال مدريد الإسباني قد تعرض إلى الفيروس، ما جعله يغيب عن مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، والتي ودعها البطل السابق 13 من دور ثمن النهائي.