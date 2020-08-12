تحديد موعد لقاء ليفربول وأرسنال في "الدرع الخيرية"

يلتقي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المنقضي مع أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي ببطولة الدرع الخيرية على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في 29 أغسطس الجاري.

وستقام المباراة التقليدية للموسم الجديد بدون جماهير في ويمبلي، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

في المقابل، ستقام مباراة الدرع الخيرية لفرق السيدات، التي ستكون الأولى منذ عام 2008، قبل مباراة الرجال، حيث يواجه تشيلسي بطل الدوري فريق مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.