ديفيز يغيب عن تدريبات بايرن قبل مواجهة برشلونة

غاب الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ عن تدريبات يوم الأربعاء، لكن المدرب هانسي فليك يتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة أمام برشلونة.

وقال فليك إن الشاب البالغ من العمر 19 عاما نال راحة كإجراء احترازي لأنه كان يعاني من مشاكل في العضلة، وردا على سؤال عما إذا كان ديفيس قد يغيب عن المباراة قال فليك: لا نعتقد ذلك.



وسطع ديفيز بشكل مبهر خلال الموسم الحالي مع بايرن، وهو مطلوب في أفضل حالاته للمباراة الكبيرة للمساعدة في احتواء ليونيل ميسي، الذي يحب الهجوم في هذا الجانب، ويأمل المدرب الألماني هانزي فليك ألا يحتاج إلى تغيير تشكيلته قبل اللقاء الهام.



ومن المقرر أن يغادر بايرن معسكره التدريبي إلى لشبونة يوم الخميس، قبل مواجهة برشلونة الإسباني يوم الجمعة، بحثاً عن بطولته السادسة في دوري أبطال أوروبا.