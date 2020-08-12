رومينيغه ينصح لاعبي بايرن بـ"إخراج" ميسي من المباراة

أبدى كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إعجابه الشديد بالنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، وذلك قبل مواجهة الفريقين المقررة مساء الجمعة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.



وقال رومينيغه في تصريحات للصحافيين: أكن الكثير من الاحترام لهذا اللاعب. لديه شيء ما ربما لا يمتلكه لاعب آخر على هذا الكوكب. هو قادر على حسم المباراة وحده، ليونيل لاعب يجب أن تشاهده عن كثب، ويمكنك أن تكتسب منه شيئا ما من متعة اللعبة.



وتابع: ميسي لاعب يريد الاستمتاع في كرة القدم. وإذا نجحنا في تقليص هذه المتعة لديه بإخراجه من أجواء المباراة من النواحي التكتيكية، ستكون هناك فرصة لبايرن.



وتوج كل من بايرن ميونخ وبرشلونة بلقب البطولة الأوروبية خمس مرات، وهما الفريقان الوحيدان اللذان سبق لهما التتويج باللقب، بين جميع الفرق الثمانية المشاركة في البطولة المصغرة التي تحسم الأدوار الأخيرة من دوري الأبطال في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى 23 أغسطس الجاري.