شاختار يهزم بازل ويصعد لمواجهة إنتر ميلان

تأهل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني للدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه على بازل السويسري 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة.

وسجل أهداف شاختار جيونيور مورايس في الدقيقة الثانية و تايسون في الدقيقة 22 وآلان باتريك في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، ودوملسون كورديرو دوس سانتوس في الدقيقة 88، فيما سجل هدف بازل الوحيد ريكي فان فولسفينكيل في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وضرب شاختار موعدا مع إنتر ميلان في مباراة الدور قبل النهائي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وكان شاختار تأهل لهذا الدور بتغلبه على فولفسبورغ في دور الستة عشر 5 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل بازل بفوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - صفر.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إقامة بطولة مصغرة بداية من دور الثمانية للدوري الأوروبي، ومنح حق استضافتها لمنطقة راين-رور غرب ألمانيا.