لاعب برشلونة يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفرنسي جان كلير توديبو لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الاستعدادات لبدء الموسم الجديد، لكن ذلك لن يؤثر على استعدادات الفريق لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة.

وذكر برشلونة في وقت سابق إصابة أحد لاعبيه بالفيروس، دون أن يكشف عن هويته، مشيرا إلى أنه بدأ العزل الذاتي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض، كما أنه لم يحتك بأي من اللاعبين المسافرين إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، التي تحتضن البطولة المصغرة لدوري الأبطال.

وأكد توديبو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه أثبت إصابته بالفيروس، في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وذكر برشلونة في بيان : بعد الفحوص التي أجريت الثلاثاء لمجموعة من تسعة لاعبين من المفترض أن تبدأ الاستعدادات للموسم الجديد اعتبارا من اليوم، جاءت نتيجة فحص أحدهم إيجابية وأظهرت إصابته بعدوى كوفيد-19)، اللاعب لم يعان من أعراض، ويتمتع بحالة صحية جيدة وقد بدأ العزل الذاتي في منزله.

ويلعب برشلونة مع بايرن في مواجهة فاصلة بالعاصمة البرتغالية لشبونة، التي تستضيف مباريات الأدوار النهائية في البطولة التي تجرى بدون جمهور، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة مئات الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، أكد نادي أتليتيك بلباو الإسباني أيضا أن نتائج ستة لاعبين وموظفين في فريقه جاءت إيجابية، حيث قال المهاجم إيناكي وليامز أنه كان واحدا منهم على (تويتر).

وكتب وليامز في بيان نشر على حسابه بموقع التدوينات القصيرة: اليوم أكدوا أن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت إيجابية.

وتابع: لا اشعر بأي أعراض. أشعر بأنني بخير. حان الوقت للبقاء في المنزل في عزلة حتى أتغلب على الفيروس. أريد حقا الانضمام للفريق من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

تعرضت كرة القدم الإسبانية لمجموعة من حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا مؤخرا.