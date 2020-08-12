مدرب وولفرهامبتون يدافع عن خيمينيز بعد إهدار ركلة الجزاء

أكد نونو إسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون واندرارز أنه فخور بلاعبي فريقه رغم الخسارة بهدف دون رد أمام إشبيلية الإسباني في دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء ورفض إلقاء اللوم على راؤول خيمنيز بعدما أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.

وقدم وولفرهامبتون أداء قويا وتحلى بالثقة أمام إشبيلية، الفائز بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات بين 2014 و2016، رغم أن فريق المدرب نونو كان يخوض مباراته 59 خلال هذا الموسم، ورغم ذلك سجل لوكاس أوكامبوس هدف الفوز للفريق الإسباني قرب النهاية لينتهي موسم وولفرهامبتون بعد 383 يوما من بدايته.

وقال نونو: كما قلت في مرات عديدة، كان المشوار طويلا. كنا نريد الذهاب إلى أبعد مدى ممكن، كنا قريبين، يشعر الجميع بالإحباط لكن لا يجب تجاهل مجهود اللاعبين. لقد عملنا بجدية على مدار 14 شهرا، في الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز، وحققنا أشياء إيجابية، ولا يمكن للإحباط أن ينسينا الأشياء الجيدة التي فعلناها.

وحصل وولفرهامبتون، الذي احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي وفشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل لكن المكسيكي خيمنيز، المتخصص في التسجيل، أهدر ركلة جزاء أنقذها الحارس بونو.

وأضاف نونو: راؤول لاعب مذهل وفعل الكثير من الأشياء الرائعة للفريق، إنه يعمل ويسجل ويملك الموهبة وهو رائع.