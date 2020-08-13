سان جيرمان ينهي مغامرة أتالانتا في ثلاث دقائق

المصدر: لشبونة - د ب أ

أنهى باريس سان جيرمان الفرنسي مغامرة أتالانتا الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتأهل للمربع الذهبي للبطولة بفوزه الثمين 2 - 1 على أتالانتا يوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة.

على استاد "دا لوز" أو "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، عاقب سان جيرمان على عدم تركيزه الدفاعي في نهاية اللقاء وخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي بدوري الأبطال الأوروبي بفوز درامي على الفريق الإيطالي.

وكان أتالانتا في طريقه لحرمان منافسه الباريسي من مواصلة الطريق نحو حلم التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في التاريخ ولكن سان جيرمان قلب تأخره لفوز ثمين في الوقت القاتل.

وحسم أتالانتا الشوط الأول من المباراة بالهدف الذي سجله ماريو بازاليتش في الدقيقة 27.

ولكن سان جيرمان رد بهدفين متتاليين سجلهما ماركوس كوريا في الدقيقة 90 والبديل إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلتقي سان جيرمان في المربع الذهبي للبطولة مع الفائز من مباراة الخميس بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني في دور الثمانية للبطولة.