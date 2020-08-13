سيتيين: ليفاندوفسكي لاعب رائع لكنه ليس ميسي

استنكر كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم ما تردد في معسكر فريق بايرن ميونخ الألماني بشأن تفوق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة، وذلك قبل المواجهة بين الفريقين يوم الجمعة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح سيتيين أنه يتوقع مواجهة متوازنة بين الفريقين الكبيرين وأن تكون الغلبة للفريق الأكثر استحواذا على الكرة وسيطرة على مجريات اللعب.

وتقام فعاليات الأدوار النهائية للبطولة هذا الموسم بنظام بطولة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد والتي أدت لتوقف فعاليات البطولة منذمارس الماضي، وحتى استئنافها قبل أيام قليلة باستكمال مباريات جولة الإياب في دور الستة عشر.

وتمثل المواجهة أهم مباراة لبرشلونة في الموسم الحالي حيث يتطلع الفريق لاجتياز عقبة بايرن ومواصلة المشوار الأوروبي بعدما خرج صفر اليدين من بطولتي الدوري والكأس في إسبانيا.

وفي المقابل، تمثل المباراة واحدة من ثلاث خطوات فقط يحتاج بايرن إلى اجتيازها لتكرار حلم الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) نظرا لأن الفوز في مباراة الغد يضع الفريق على بعد مباراتين فقط من استعادة اللقب الغائب عنه منذ سنوات.

وكان بايرن فاز بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا خلال الموسم المنقضي ولم يعد أمام الفريق سوى الفوز باللقب الأوروبي الذي تقام مباراته النهائية في 23 أغسطس المقبل ليكمل الثلاثية التي أحرزها من قبل في 2013.

ويحظى بايرن بخط هجوم قوي ومميز بقيادة ليفاندوفسكي الذي سجل 53 هدفا في 44 مباراة خاضها في مختلف البطولات بالموسم الحالي ومنها 13 هدفا في دوري الأبطال الأوروبي حيث يتصدر اللاعب قائمة هدافي المسابقة.

وقال سيتيين في مؤتمر صحافي افتراضي عن بعد يوم الخميس قبل المباراة: ليفاندوفسكي لاعب رائع ولكنه ليس بنفس مستوى ميسي ، وهذا أمر واضح. ربما يكون ليفاندوفسكي بمستوى جيد وسجل 13 هدفا في دوري الأبطال هذا الموسم ولكن مستوى ميسي رائع. يمكن لميسي أن يساعدنا على الفوز بالطبع. يمكنه هز الشباك ولكنه لا يستطيع تحقيق نفس النجاح بدون قوة باقي عناصر الفريق.

وأعرب سيتيين عن اعتقاده بأن تأتي المباراة متوازنة بين الفريقين الكبيرين. وقال: تحتاج إلى الاستحواذ على الكرة حتى تكون بحاجة للدفاع بشكل أقل. إذا نظرت إلى هجوم بايرن ، تدرك أنك بحاجة إلى الاستحواذ على الكرة حتى لا تسمح للاعبي بايرن بالهجوم والضغط عليك.

وأضاف: عندما يستحوذ بايرن على الكرة، سيكون علينا الدفاع بشكل جيد وأن نحاول تشكيل خطورة عليهم في كل فرصة.