فيدال: بايرن سيواجه أفضل فريق في العالم

رد التشيلي الدولي أرتورو فيدال نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم على تصريحات مسؤولي بايرن ميونخ الألماني بشأن المواجهة بين الفريقين يوم الجمعة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وأكد أن بايرن سيواجه أفضل فريق في العالم.

وأوضح اللاعب أن برشلونة لديه فرصة جيدة لتحقيق الفوز عندما يلتقي الفريقان في مواجهة مثيرة هي الأهم بدور الثمانية للبطولة هذا الموسم.

وتقام فعاليات الأدوار النهائية للبطولة هذا الموسم بنظام بطولة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد والتي أدت لتوقف فعاليات البطولة منذ مارس الماضي وحتى استئنافها قبل أيام قليلة باستكمال مباريات جولة الإياب في دور الستة عشر.

وتمثل المواجهة أهم مباراة لبرشلونة في الموسم الحالي، حيث يتطلع الفريق لاجتياز عقبة بايرن ومواصلة المشوار الأوروبي بعدما خرج صفر اليدين من بطولتي الدوري والكأس في إسبانيا.

وفي المقابل، تمثل المباراة واحدة من ثلاث خطوات فقط يحتاج بايرن إلى اجتيازها لتكرار حلم الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) نظرا لأن الفوز في المباراة يضع الفريق على بعد مباراتين فقط من استعادة اللقب الغائب عنه منذ سنوات.

وكان بايرن فاز بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا خلال الموسم المنقضي، ولم يعد أمام الفريق سوى الفوز باللقب الأوروبي الذي تقام مباراته النهائية في 23 أغسطس المقبل ليكمل الثلاثية التي أحرزها من قبل في 2013.

وقال فيدال، الذي لعب لبايرن من 2015 إلى 2018، يوم الخميس إنه على الرغم من احتلال الفريق المركز الثاني في الدوري الإسباني، فإن الفريق يستطيع تحقيق النجاح في البطولة الأوروبية.

وقال فيدال في مؤتمر صحافي افتراضي عن بعد: ستكون أهم مباراة لبرشلونة هذا الموسم. نأمل في مواصلة مشوارنا. بايرن من بين المرشحين للفوز باللقب دائما ولكنه سيواجه فريق برشلونة أفضل فريق في العالم. لدينا المهارة ولدينا ليونيل ميسي ونمتلك أفضل لاعبين في العالم. ونريد إظهار ذلك.