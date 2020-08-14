أرسنال يعلن تعاقده مع البرازيلي ويليان

أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أنه تعاقد مع الجناح البرازيلي المخضرم ويليان لاعب الجار اللندني تشيلسي وارتبط معه بعقد لمدة ثلاثة أعوام.



وينضم ويليان (32 عاما) إلى أرسنال في صفقة انتقال حر بعد عدم تمديد عقده مع تشيلسي.



وفي بيان عبر موقع النادي على الانترنت قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال: أعتقد أنه لاعب يمكنه أن يصنع الفارق في فريقنا.



وأضاف المدرب الإسباني : كنا نراقبه خلال الأشهر القليلة الماضية. ولدينا رغبة واضحة في تعزيز تشكيلتنا في مركزي لاعب الوسط المهاجم والجناح وهو لاعب يمنحنا خيارات كبيرة في هذا الجانب.