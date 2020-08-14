بوروسيا دورتموند يؤكد بقاء سانشو

استبعد هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم احتمالية رحيل جادون سانشو عن الفريق هذا الموسم، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): بكل تأكيد سيبقى.

وكان المدير الرياضي مايكل زورك أكد على نفس النقطة يوم الاثنين الماضي في معسكر الفريق بمدينة باد راكاز السويسرية، وهو الأمر الذي لم يمنع وسائل الإعلام الإنجليزية من التكهن بأن اللاعب قد ينتقل لمانشستر يونايتد.

وأكد فاتزكه أنه : لا يوجد مكان للتأويل هنا، واستبعد وجود مخاوف من أن يتصرف اللاعب بشكل سيء إذا تم رفض رحيله عن الفريق، مثلما فعل نجمي دورتموند السابقين عثمان ديبميلي أو بيير إيمريك أوباميانغ.

وقال فاتزكه : أجرينا محادثة جيدة مع وكيله. نعرف أن ردة فعل جادون كانت جيدة. وهو يعرف أننا لدينا فريقا جيدا حيث تحظى بالكثير من المتعة أثناء اللعب.

ومع ذلك، يعني بقاء سانشو "20 عاما" أن دورتموند لن يبرم صفقات في سوق الانتقالات المقبلة، الذي يشهد انتقالات أقل من المعتاد.

وكان أشرف حكيمي هو اللاعب الوحيد من التشكيل الأساسي للفريق الذي رحل إلى إنتر ميلان، بينما ينضم توماس مونييه (باريس سان جيرمان) وجود بيلينغهام (بيرمينغهام سيتي) للفريق بجانب تصعيد يوسوفا موكوكو.

وقال فاتزكة :بالنسبة للآن لا يوجد المزيد من الأموال لإجراء انتقالات هناك. إذا كنا سنخسر في كل مباراة تقام بدون جمهور 4 ملايين يورو (7ر4 مليون دولار)، فلست بحاجة لتكون نبيا لكي تعرف كيف تسير الأمور.

وقال فاتزكة :بالتأكيد لن يكون هناك قفزات كبير يجب القيام بها.، مستشهدا بأزمة فيروس كورونا التي شهدت إكمال ما تبقى من مباريات في الدوري الألماني (بوندسليغا) بدون جمهور. ولم يتأكد ما إذا كانت الجماهير ستعود للمباريات أو حتى موعدج عودتها في الموسم الجديد.