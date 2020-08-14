لايبزيغ يصدم أتلتيكو في الوقت القاتل.. ويتأهل لمواجهة سان جيرمان

المصدر: لشبونة - د ب أ

لقن لايبزيغ الألماني منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني درسا قاسيا وأطاح به خارج بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز عليه 2 - 1 يوم الخميس في دور الثمانية للبطولة ليحجز لايبزغ موقعه في المربع الذهبي للبطولة على عكس الكثير من التوقعات التي سبقت المواجهة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم سيطرة لايبزيغ على مجريات اللعب بشكل كبير في هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، ترجم لايبزيغ تفوقه إلى هدف التقدم بتوقيع داني أولمو في الدقيقة 50 ثم انتقض أتلتيكو وسجل هدف التعادل بضربة جزاء حصل عليها وسددها البديل البرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 88، وبينما بدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، انتزع لايبزغ الفوز بهدف سجله الأميركي البديل تايلر أدامز.

ويلتقي لايبزيغ في المربع الذهبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب على أتالانتا الإيطالي 2 - 1 الأربعاء في أولى مباريات دور الثمانية.