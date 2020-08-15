صحف إسبانيا: سقوط برشلونة.. "إذلال تاريخي"

لم ترحم صحف إسبانيا الصادرة يوم السبت برشلونة بعد خروجه المدوي والمهين من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر الهزيمة 8-2 أمام بايرن ميونخ يوم الجمعة، ودعت إلى إجراء تغييرات جذرية في صفوف النادي الكتالوني بعد ليلة سيصعب محوها من تاريخ النادي وذاكرته.

وقال عنوان صحيفة "سبورت" الصادرة في برشلونة "إذلال تاريخي". وأضافت: برشلونة السخيف تكبد أكبر خسارة له على المستوى الأوروبي منهيا بذلك موسما مؤسفا بدون احراز أي لقب لأول مرة منذ 12 عاما.

ووصفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليومية الهزيمة على صفحتها الأولى بأنها نهاية مخجلة لحقبة، قائلة إن المدرب كيكي سيتيين سيقال فورا من منصبه، وإن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو سيدعو فورا إلى انتخابات مبكرة.

واستخدمت صحيفة "آس" نفس عنوان "سبورت" وأضافت: الكارثة التي تعرض لها برشلونة أمام بايرن ستفجر أزمة سيكون لها تداعيات واسعة النطاق على كل المستويات في النادي، كما استخدمت صحيفة "ماركا" كلمة "عار" على غلافها وقالت إن المدرب سيتيين أصبح خارج أبواب النادي تقريبا.

ومنحت صحيفة "سبورت" المدافع نلسون سيميدو درجة واحدة من عشر درجات بعد فشله في منع الهدف الخامس الذي أحرزه يوشوا كيميش بينما منحت المدرب سيتيين صفرا قائلة إنه لا يمكنه قضاء يوم أخر على رأس الجهاز الفني لبرشلونة.