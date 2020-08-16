اختيار دي بروين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

اختير كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي كأفضل لاعب في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم في الموسم المنتهي يوم الأحد ليصبح بذلك ثالث لاعب بلجيكي يتوج بالجائزة.

وهيأ دي بروين (29 عاماً) 20 هدفا في موسم 2019-2020 ليعادل الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في البطولة والذي سجله مهاجم أرسنال السابق تييري هنري في موسم 2002-2003.

كما أنه سجل 13 هدفا وهو أفضل رقم شخصي بالنسبة له لكنه لم يتمكن من مساعدة فريقه على الاحتفاظ بلقب الدوري ليحتل سيتي الذي يدربه الإسباني المخضرم بيب غوارديولا المركز الثاني خلف البطل ليفربول بفارق 18 نقطة.

وفي السباق على الجائزة تفوق دي بروين على ثلاثي ليفربول جوردان هندرسون وساديو ماني وترينت ألكسندر-أرنولد وعلى مهاجم ساوثهامبتون داني إينغز ولاعب ليستر سيتي جيمي فاردي هداف الدوري وعلى حارس مرمى بيرنلي نيك بوب.

والبلجيكيان السابقان اللذان سبق لهما التتويج بالجائزة هما فينسن كومباني لاعب سيتي السابق وإيدن هازارد لاعب تشيلسي السابق.



وحصل ألكسندر-أرنولد على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم في وقت سابق بينما توج الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بجائزة أفضل مدرب في البطولة خلال الموسم.