ميسي ينفجر غضباً.. ويطلب الرحيل من برشلونة فوراً

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة أبلغ إدارة ناديه بطلب الرحيل عن صفوف النادي الذي أمضى به كامل مسيرته الرياضية، وذلك بعد يومين من السقوط الكارثي أمام بايرن ميونخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف مارسيلو بيتشلر، الصحفي الذي أذاع خبر انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان قبل 3 أعوام، أن ميسي لا يرغب بالبقاء في برشلونة أكثر من ذلك، ويريد المغادرة خارج أسوار ملعب "كامب نو" قبل عام من نهاية عقده مع النادي الكاتالوني.

وهذه ليس المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن رحيل ميسي في الفترة الأخيرة، إذ أن إذاعة "كادينا كوبي" قد أشارت في وقت سابق من العام الحالي إلى أن النجم الأرجنتيني يملك بنداً في عقده يمكنه من الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي، وسط خلافات متزايدة بين ميسي ومجلس إدارة برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، والمدير الرياضي إيريك أبيدال.

وسقط برشلونة في أكبر هزيمة أوروبية له على الإطلاق عندما هزمه بايرن موينخ في ربع النهائي يوم الجمعة بنتيجة 8-2، وهي الهزيمة التي من المؤكد أنها ستطيح بالمدرب كيكي سيتيين، وستدفع بالرئيس بارتوميو إلى الاستقالة وتقديم الانتخابات الرئاسية من صيف 2021 إلى أواخر العام الجاري أو في شهر مارس القادم.