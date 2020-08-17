أسهم ليون ترتفع بعد تأهله إلى نصف نهائي "الأبطال"

ارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون الفرنسي، يوم الاثنين، بعد فوزه المفاجئ على مانشستر سيتي الإنجليزي وتأهله لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مطلع الأسبوع الحالي.



وارتفعت أسهم النادي الفرنسي في البورصة بواقع 6.9 في المئة خلال التعاملات الصباحية يوم الاثنين، وذلك بعد يومين من عكسه للتوقعات وفوزه على مانشستر سيتي في دور الثمانية للبطولة الأوروبية الأولى للأندية، ليضمن الظهور في الدور قبل النهائي.



وسيلتقي ليون في قبل النهائي مع بايرن ميونخ بطل دوري ألمانيا الأربعاء المقبل.