الحكومة الألمانية تستبعد السماح بالحضور الجماهيري

كشفت مصادر في الحزب المسيحي الديمقراطي، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" يوم الاثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استبعدت السماح للمشجعين بالعودة لحضور مباريات الدوري الألماني لكرة القدم في الاستادات في الوقت الحالي.

وذكرت المصادر أنه في أول اجتماع افتراضي لقيادات الحزب المسيحي الديمقراطي بعد الإجازة الصيفية، كشفت ميركل أن كرة القدم لن تشهد المزيد من التخفيف في القيود الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ظل تزايد حالات العدوى في ألمانيا، فيما اتفق وزراء صحة الولايات الألمانية على أن فتح الاستادات أمام المشجعين قبل 31 أكتوبر أمر لا ينصح به.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تقبلها للقرار رغم أنها كانت قد توصلت إلى اتفاق مع الأندية بشأن السماح لعدد محدود من المشجعين بدخول الاستادات مع بداية الموسم الجديد في منتصف سبتمبر المقبل، لكن القرار يظل بيد السلطات السياسية.

وأبدى فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم تفهما لموقف السياسيين، وقال في تصريحات للصحفيين في فرانكفورت: هذا كان متوقعا، يظهر أننا بحاجة لإجراء المزيد من الفحوص لمعرفة الأشخاص المصابين بدون أعراض والذين تنتقل منهم العدوى إلى الأخرين.

وسيخوض المنتخب الألماني أول مباراة له هذا العام، مع انطلاق منافسات دوري أمم أوروبا، أمام نظيره الإسباني في شتوتغارت في الثالث من سبتمبر المقبل بدون جماهير.

لكن الاتحاد يأمل في السماح بحضور عدد من المشجعين في مباريات تالية للمنتخب، وقال: نعمل مع العلماء من أجل إيجاد طريقة لإعادة المتفرجين إلى الاستادات. لقد رأينا جميعا مدى كآبة الوضع بدونهم.