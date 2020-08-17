دورتموند "واثق" من تجاوز آثار كورونا المالية

أكد نادي بوروسيا دورتموند وصيف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، يوم الاثنين، أنه مستعد بشكل جيد للأزمة الاقتصادية طويلة الأمد التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند في مؤتمر صافي بشأن النتائج المالية للنادي: الملاءة المالية للنادي مؤمنة بشكل جيد إلى ما بعد الموسم الحالي، فدورتموند بإمكانه أن يتجاوز وضعية جائحة كورونا لفترة طويلة للغاية. في إشارة إلى رأس مال النادي الذي تبلغ قيمته 305 ملايين يورو.

وفي العام المالي الماضي 2019 – 2020 سجل دورتموند خسائر بقيمة 44 مليون يورو للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، لكن ظلت مبيعات المجموعة ثابتة تقريبًا عند حوالي 370 مليون يورو.

وبعد نهاية فترة توقف الدوري بفعل جائحة كورونا، خاض دورتموند أخر خمس مباريات على ملعبه بدون جمهو، وتراجعت عائدات النادي من بيع تذاكر مباريات البوندسليغا بـ7.8ملايين يورو لتبلغ 20.4 مليون يورو، بعد أن جرت العادة على أن ترتفع العائدات بحوالي 500 الف يورو في كل موسم ، بحسب ما قال توماس تريس المدير المالي للنادي.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الألماني منتصف الشهر المقبل إذ أنه من المتوقع استمرار غياب الجماهير عن الملاعب.