كلوب يفكر في اعتزال التدريب

قال يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يستبعد التوقف عن التدريب بنهاية عقده الحالي مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستمر العقد الحالي لكلوب حتى عام 2024، وكان قد صرح في وقت سابق قائلا إنه قد يحصل على فترة راحة بعد نهاية العقد، وربما يجدد التعاقد.

وقال كلوب في تصريحات لبوابة "شبورت باذر" الإخبارية الألمانية يوم الاثنين :سأغيب لمدة عام وبعدها أسأل نفسي عما إذا كنت أفتقد كرة القدم. وإن لم أكن كذلك، ستكون هذه هي نهاية مسيرة يورغن كلوب كمدرب.

ويتولى كلوب تدريب ليفربول منذ عام 2015، وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الماضي كما قاده هذا العام للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاما.

ولم يتراجع حماس وشغف كلوب، المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند الألماني، وقد صرح قائلا :نحن لا ندافع ن أي ألقاب، وإنما نرغب في التتويج بألقاب جديدة، لقد بدأنا الفوز للتو.

وأضاف :الفريق بأكمله يتطلع إلى الموسم الجديد، ويرغب في تقديم ما هو أفضل. نرغب في ملاحقا منافسينا وملاحقة الكرة في كل أنحاء الملعب. نود أن نكون فريقا مزعجا حقا ولا نمنح منافسينا أي فرصة للمرح.