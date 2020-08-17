كومباني يعتزل كرة القدم.. ويتفرغ لتدريب أندرلخت

أعلن فنسنت كومباني مدافع منتخب بلجيكا السابق لكرة القدم، الاثنين، إنهاء مسيرته كلاعب والتفرغ لتدريب فريقه أندرلخت خلفا لفرانكي فيركاوترن بعقد لأربعة أعوام.

وقال كومباني في فيديو نشر على حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أريد أن ألتزم تماما بدوري كمدرب وأحتاج إلى 100 بالمئة من وقتي والتركيز عليه، الرقم 4 "الرقم الذي كان يرتديه"، انتهى، خطوة جديدة وفصل جديد، انها لحظة من اجلي، قد تكون الخطوة مفاجئة في توقيتها لكنها موضوعية.

وتابع: لا يزال طموحنا وتعطشنا على حاله. أريد البقاء مع النادي لأربعة مواسم على الأقل وإثبات أن أندرلخت قادر على لعب أسلوب حديث في كرة القدم، وتحقيق نتائج مهمة.

وبدأ كومباني (34 عاما) مسيرته كلاعب في أندرلخت عام 2003، قبل الانتقال إلى هامبورغ الألماني عام 2006، ومنه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2008 حيث لمع نجمه وشهد أفضل أيامه وظل معه لـ11 عاما متتاليا احرز خلالها لقب الدوري الممتاز 4 مرات.

عاد بعدها إلى نادي بداياته الكروية مطلع الموسم المنصرم 2019-2020 كلاعب ومدرب، لكنه تراجع عن الفكرة بعد فترة وجيزة وفضل التركيز على قيادته للاعبين داخل الملعب وترك المهمة الفنية للويلزي سيمون ديفيس الذي استبدل بعدها بفيركوترن في أكتوبر الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كومباني أولى مبارياته مع منتخب بلاده في سن السابعة عشرة، ومثله بعد ذلك في 89 مباراة، وقاده للمركز الثالث في كأس العالم 2018.

وسيقود كومباني أندرلخت لأول مرة كمدرب الأحد عندما يستضيف إيكسيل موسكرون ضمن المرحلة الثالثة من الدوري المحلي الذي انطلق موسمه الجديد مطلع الشهر الحالي.