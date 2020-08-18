الحارس التشيلي برافو يغادر مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن مغادرة حارس المرمى كلاوديو برافو بعد أربعة أعوام قضاها مع الفريق.



وشارك برافو (37 عاماً) في 61 مباراة مع سيتي منذ انضمامه إلى الفريق قادما من برشلونة الإسباني في عام 2016 إذ نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 20 مباراة، لكنه فقد مكانه الأساسي بعد حضور البرازيلي إيدرسون عقب ذلك التاريخ بعام.



وكتب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: جاء التعاقد مع برافو حينها ليتناسب مع أسلوب البناء من الخلف الذي يتبعه الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق، حيث شارك الحارس التشيلي في 30 مباراة في أول موسم له مع الفريق.



وسبق لبرافو أن لعب لأندية كولو كولو التشيلي وريال سوسيداد وبرشلونة الإسبانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2016.